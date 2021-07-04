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Laterais do Chelsea são oferecidos para a Roma após lesão de titular

Spinazzola rompeu o tendão de aquiles vestindo a camisa da Itália nas quartas de final da Eurocopa contra a Bélgica e José Mourinho deve monitorar o mercado...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 11:38
Crédito: AFP
Os laterais Marcos Alonso e Emerson Palmieri, ambos do Chelsea, foram oferecidos à Roma, segundo o "Il Tempo". Com isso, o clube italiano iria se reforçar após perder Spinazzola, que rompeu o tendão de aquiles durante a Eurocopa.Os ingleses buscam se desfazer de jogadores com salários elevados para a próxima temporada. Além disso, a equipe de Thomas Tuchel já tem Ben Chilwell como nome principal para a ala esquerda. Com isso, apenas um dos nomes deve seguir nos Blues.
> Veja a tabela da Eurocopa
A imprensa italiana informa que a Roma já monitora o mercado de transferências após perder um dos principais jogadores do elenco. Os nomes de Federico Dimarco e Mitchell Dijks também estão no radar do clube de José Mourinho.
Até o momento não foi divulgado quantos meses exatos Spinazzola ficará afastado dos gramados. O atleta também já havia sofrido uma grave lesão no joelho há três anos, mas espera se recuperar e retornar ainda nesta temporada para a Roma.

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