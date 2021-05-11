Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Laporte inicia processo de naturalização e poderá ser convocado para jogar a Eurocopa pela Espanha
futebol

Laporte inicia processo de naturalização e poderá ser convocado para jogar a Eurocopa pela Espanha

Nascido na França, zagueiro do Manchester City nunca teve chance no time principal da atual campeã mundial. Com passagem pelo Athletic Bilbao, atleta poderá atuar pela Fúria...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 14:46
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
A um mês do início da Eurocopa, a Espanha poderá ganhar um reforço de última hora para o setor defensivo. De acordo com a imprensa local, o zagueiro francês Aymeric Laporte, do Manchester City, deu início ao processo de naturalização e poderá atuar pela Fúria em breve.
+ Veja a tabela da EurocopaOs jornais "As" e "Marca" informaram nesta terça-feira que o Conselho de Ministros da Espanha aprovou a naturalização do atleta, que atuou no Athletic Bilbao por oito anos, entre 2010 e 2018.
A medida foi aprovada por conta de uma mudança no regulamento da Fifa, que permite que jogadores que tenham feito menos de cinco jogos pela seleção principal possam defender outros países. Como atuou apenas pelo time sub-21 da França, o defensor optou pela mudança.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o técnico Luis Enrique foi um dos principais interessados na naturalização do jogador do Manchester City. Sonhando com o tetracampeonato europeu, o ex-comandante do Barcelona anunciará a lista de convocados para a Eurocopa no dia 21 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados