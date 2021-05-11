Laporte inicia processo de naturalização e poderá ser convocado para jogar a Eurocopa pela Espanha

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A um mês do início da Eurocopa, a Espanha poderá ganhar um reforço de última hora para o setor defensivo. De acordo com a imprensa local, o zagueiro francês Aymeric Laporte, do Manchester City, deu início ao processo de naturalização e poderá atuar pela Fúria em breve.

+ Veja a tabela da EurocopaOs jornais "As" e "Marca" informaram nesta terça-feira que o Conselho de Ministros da Espanha aprovou a naturalização do atleta, que atuou no Athletic Bilbao por oito anos, entre 2010 e 2018.

A medida foi aprovada por conta de uma mudança no regulamento da Fifa, que permite que jogadores que tenham feito menos de cinco jogos pela seleção principal possam defender outros países. Como atuou apenas pelo time sub-21 da França, o defensor optou pela mudança.

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