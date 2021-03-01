Laporta, candidato à presidência do Barça, cogita Arteta como técnico

Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, estuda a contratação do técnico Mikel Arteta, segundo a rádio catalã “RAC1”. O comandante do Arsenal é um dos cotados para substituir Ronald Koeman, que não vem fazendo uma temporada de sucesso com a equipe blaugrana e pode terminar a temporada sem títulos.Além do treinador dos Gunners, o nome de Xavi também foi cogitado, mas há um entendimento de que o ídolo culé deve recusar qualquer proposta e seguir evoluindo no futebol árabe. Com isso, Laporta pensa no espanhol para construir uma nova era após um dos períodos mais conturbados da história do clube.