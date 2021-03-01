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futebol

Laporta, candidato à presidência do Barça, cogita Arteta como técnico

Comandante dos Gunners está na mira do Barcelona para a próxima temporada. Laporta acredita que filosofia do espanhol se encaixa com a do clube catalão...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 10:10
Crédito: Arteta é visto como uma opção para o Barcelona (Divulgação/Arsenal
Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, estuda a contratação do técnico Mikel Arteta, segundo a rádio catalã “RAC1”. O comandante do Arsenal é um dos cotados para substituir Ronald Koeman, que não vem fazendo uma temporada de sucesso com a equipe blaugrana e pode terminar a temporada sem títulos.Além do treinador dos Gunners, o nome de Xavi também foi cogitado, mas há um entendimento de que o ídolo culé deve recusar qualquer proposta e seguir evoluindo no futebol árabe. Com isso, Laporta pensa no espanhol para construir uma nova era após um dos períodos mais conturbados da história do clube.
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Laporta, que foi presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, deu a primeira oportunidade para Pep Guardiola comandar o clube blaugrana em 2008. O político acredita que a filosofia de Arteta se encaixa com a da equipe blaugrana, além do fato de que o jovem treinador trabalhou como assistente do multicampeão no Manchester City.

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