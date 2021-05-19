Laporta admite reformulação no elenco do Barcelona: 'Vamos trabalhar para fazer uma renovação'

Reformulação à vista no elenco do Barcelona. O presidente Joan Laporta admitiu que trabalhará para renovar o plantel do clube catalão nas próximas semanas. De acordo com ele, a meta é montar uma equipe capaz de disputar todos os títulos.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
- Acabou um ciclo e vamos trabalhar para fazer uma renovação. Fomos eliminados da Champions muito cedo e perdemos a liga de forma incompreensível. Falo num final de ciclo e de uma renovação porque creio que é o que deve ser feito. A partir da próxima semana vamos tomar uma série de decisões, temos de trabalhar duro e com eficácia para termos uma equipa muito competitiva para ganhar a Champions e os demais campeonatos - disse durante um evento em Barcelona, a 24ª Festa do Esporte Catalão.De acordo com o jornal "SPORT", uma das saídas pode ser a do treinador Ronald Koeman. A publicação não garante que o holandês será sacado do cargo, mas coloca como uma das possibilidades.
Além dele, a renovação de Messi é uma prioridade para Laporta. Juntamente ao argentino, Ter Steguen, Araujo, Mingueza, De Jong, Pedri, Moriba e Ansu Fati são tratados como intransferíveis.
Jogadores como Philippe Coutinho, Griezmann e Dembélé podem ser negociados. Neto, Umtiti, Junior Firpo, Riqui Puig, Matheus Fernandes e Braithwaite também devem sair.
Sem chance de título, o Barcelona enfrenta o Eibar no próximo domingo. Será o último jogo da temporada 20/21 para o clube catalão.