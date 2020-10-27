Lanús x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir a partida

Na próxima quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), o São Paulo inicia sua jornada em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana. Na Argentina, o Tricolor do técnico Fernando Diniz mede forças com o Lanús pelo jogo de ida da segunda fase do torneio continental. Embora tenha alguns desfalques importantes, como o lateral-direito Igor Vinícius, a equipe do Morumbi deve ir com força máxima.
Confira todas as informações sobre a partida!Data/Horário: 28/10/2020, às 19h15 (horário de Brasília)Local: estadio Ciudad de Lanús, em Lanús (ARG)Árbitro: Chrystian Ferreira (URU)Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Santiago Fernandez (URU)Onde acompanhar: Conmebol TV, e tempo real do LANCE!
LANÚS (Técnico: Luís Zubeldía)Lautaro Morales: Leonel Di Plácido, Ousmane N’Dong, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Lucas Vera; Franco Orozco, José Sand, Pedro De la Vega.
Desfalques: Lautaro Acosta
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz) Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
Desfalques: Liziero, Walce, Lucas Perri e Juanfran (departamento médico); Hernanes, Igor Vinícius e Rojas (recuperam a forma física)