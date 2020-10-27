Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lanús x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir a partida

Tricolor inicia sua campanha na Copa Sul-Americana nesta quarta, contra o Lanús, na Argentina. Fernando Diniz colocará força máxima no primeiro jogo do mata-mata...
LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 17:13

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:13

Crédito: São Paulo vem de uma classificação emocionante na Copa do Brasil (Fotos: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Na próxima quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), o São Paulo inicia sua jornada em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana. Na Argentina, o Tricolor do técnico Fernando Diniz mede forças com o Lanús pelo jogo de ida da segunda fase do torneio continental. Embora tenha alguns desfalques importantes, como o lateral-direito Igor Vinícius, a equipe do Morumbi deve ir com força máxima.
Confira todas as informações sobre a partida!Data/Horário: 28/10/2020, às 19h15 (horário de Brasília)Local: estadio Ciudad de Lanús, em Lanús (ARG)Árbitro: Chrystian Ferreira (URU)Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Santiago Fernandez (URU)Onde acompanhar: Conmebol TV, e tempo real do LANCE!
LANÚS (Técnico: Luís Zubeldía)Lautaro Morales: Leonel Di Plácido, Ousmane N’Dong, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Lucas Vera; Franco Orozco, José Sand, Pedro De la Vega.
Desfalques: Lautaro Acosta
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz) Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
Desfalques: Liziero, Walce, Lucas Perri e Juanfran (departamento médico); Hernanes, Igor Vinícius e Rojas (recuperam a forma física)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados