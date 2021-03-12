Lanterna da Premier League, Sheffield United demite treinador após cinco temporadas

Crédito: RUI VIEIRA / AFP

Uma das grandes surpresas da última temporada do futebol inglês, o Sheffield United viu seu conto de fadas, onde brigou por uma vaga na Liga Europa, se tornar um pesadelo. Atual lanterna da Premier League, os Blades demitiram o treinador Chris Wilder após cinco temporadas no comando da equipe.

+ VEJA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEWilder chegou em 2016 e foi o comandante dos Blades na arrancada da equipe da terceira divisão rumo à Premier League. Em sua primeira temporada na elite, o Sheffield terminou na 9ª colocação e brigou até as rodadas finais por uma classificação para a Europa League, o que acabou não acontecendo.