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Lanterna da Premier League, Sheffield United demite treinador após cinco temporadas

Chris Wilder foi o grande responsável por levar o time para a elite do futebol inglês e pela campanha surpreendente na última temporada; no entanto, hoje é o lanterna do Inglês...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:08

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 17:08
Crédito: RUI VIEIRA / AFP
Uma das grandes surpresas da última temporada do futebol inglês, o Sheffield United viu seu conto de fadas, onde brigou por uma vaga na Liga Europa, se tornar um pesadelo. Atual lanterna da Premier League, os Blades demitiram o treinador Chris Wilder após cinco temporadas no comando da equipe.
+ VEJA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEWilder chegou em 2016 e foi o comandante dos Blades na arrancada da equipe da terceira divisão rumo à Premier League. Em sua primeira temporada na elite, o Sheffield terminou na 9ª colocação e brigou até as rodadas finais por uma classificação para a Europa League, o que acabou não acontecendo.
Já nesta temporada, a equipe não conseguiu entregar o mesmo rendimento e atualmente é a lanterna da competição, com 12 pontos de distância para o Brighton, primeiro time fora do Z3, com apenas 4 vitórias em 28 rodadas, sendo uma delas contra o Manchester United em Old Trafford.

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