Landim fala sobre chegada de Torrent e explica saída de Jesus: 'O sonho dele era aposentar no Benfica'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O presidente Rodolfo Landim falou pela primeira vez sobre a chegada do treinador Domènec Torrent ao Flamengo. Nesta sexta-feira, o mandatário rubro-negro tratou de tranquilizar a torcida sobre a multa rescisória do contrato com o espanhol, afirmando que o valor estipulado é 'muito, mas muito maior' que o do ex-treinador Jorge Jesus, que girava em torno de apenas 1 milhão de euros (R$ 6 milhões).- O que eu posso dizer para a torcida do Flamengo é que eu tneho certeza que isso não ocorrerá. Esse ano e meio que a gente está firmando de contrato com ele, a multa é muito, mas muito maior do que a multa que foi estabelecida no contrato com o Jesus - afirmou a "ESPN".Landim ainda revelou que uma saída de Torrent no futuro não seria devido a motivos financeiros, já que sua multa rescisória supera 'mais de um ano de salário do técnico mais bem pago do mundo'.

- O torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que se for por problema econômico, dificilmente o Domènec vai tomar a decisão de sair. A multa nesse contrato é muito, muito, muito grande. Acho difícil qualquer clube do mundo pague essa multa para tirar ele do Flamengo antes de um ano e meio. (...) É mais de um ano de salário do técnico mais bem pago do mundo - explicou o presidente.

Saída de Jesus foi inesperada

Durante a entrevista, Landim abordou também a saída do treinador Jorge Jesus, que deixou o Flamengo para assinar com o Benfica. Segundo o presidente, o 'Mister' revelou que seu sonho era se aposentar no comando do clube português.