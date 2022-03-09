LancePelaPaz: presidente do São Paulo, Casares destaca relação com mandatários rivais pela segurança

A violência nos estádios vem assombrando o mundo do futebol nas últimas semanas. Casos como os atentados contra os jogadores de Bahia e Grêmio, e a invasão de campo no rebaixamento do Paraná assustaram. O presidente do São Paulo, clube que sofreu com esses problemas ano passado, Julio Casares, falou sobre o tema ao LANCE!. Casares mantém uma boa relação com os presidentes dos rivais Palmeiras, Corinthians e Santos, contra a violência no futebol, mostrando o clima de amizade entre os mandatários.

- Estamos bem alinhados, tenho uma excelente relação com os presidentes dos clubes coirmãos. Tentamos recebê-los com conforto e segurança, assim como acontece com a nossa delegação nos clássicos - disse Casares para a reportagem. Na última semana, por exemplo, o presidente são-paulino se reuniu com o mandatário do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, no Majestoso vencido pelo Tricolor por 1 a 0. Na ocasião, Casares destacou o clima de paz e amizade.

- Com muita satisfação, recebemos a delegação do Corinthians, assim como somos recebidos nos clássicos fora de casa, com conforto e segurança. Estamos felizes porque prevaleceu a paz, com um clima pacífico também entre os torcedores. Mesmo com a chuva, o gramado propiciou uma partida bastante técnica e equilibrada - afirmou.

O L! apurou que Casares convidou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para assistir ao Choque-Rei desta quinta-feira no Morumbi, como mais um exemplo da boa relação entre os rivais.