LANCE! e Voz do Esporte iniciam parceria

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LANCE! e Voz do Esporte, agora, estão juntos. Os dois veículos fecharam um acordo de parceria, com estreia marcada para este fim de semana.

Os internautas do L! passarão a ter à disposição as transmissões da Voz do Esporte para os principais jogos envolvendo os clubes brasileiros em competições nacionais e internacionais, a partir da página dos veículos no Facebook, neste primeiro momento.

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Novidades da parceria serão implementadas e divulgadas nos próximos meses.

- A Voz do Esporte, com viés na informação e na emoção, tem muito a ver com os pilares históricos do LANCE!, em mais de 23 anos de história. A sinergia foi imediata. É uma satisfação passar a oferecer aos nossos consumidores mais um produto de qualidade - disse Daniel Bortoletto, gestor de parcerias do L!.

Para Cesar Tavares, idealizador da Voz do Esporte em 2016, a parceria inaugura uma nova fase do produto.

- A parceria com o LANCE! fortalece ainda mais o nosso produto, afinal, é um gigante da comunicação esportiva. E lembrar que começamos como uma equipe da Conexão FM, depois nos tornamos independentes, viramos uma rede de rádios, aumentamos o número de transmissões e de audiência com a parceria do Bate-Fundo Esportivo e da Impacto 220v, e hoje chegamos em uma nova etapa. O entusiasmo é grande para defender a Seleção Brasileira do jornalismo esportivo.

Confira o cardápio de transmissões do primeiro fim de semana da parceria LANCE! e Voz do Esporte:

SÁBADO19h - Flamengo x Coritiba19h - Athletico-PR x Santos21h - Goiás x Palmeiras