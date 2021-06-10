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LANCE! e La Liga sorteiam bola oficial do Espanhol autografada por Gerard Moreno; veja como concorrer

Atacante do Villarreal venceu o Troféu Zarra, que é entregue ao jogador espanhol com mais gols marcados em La Liga. Atleta balançou as redes 23 vezes no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 12:19

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:19

Crédito: Divulgação
Principal nome do Villarreal na histórica temporada 2020/21, que terminou com o título inédito da Liga Europa, o atacante Gerard Moreno brilhou também atuando pelo Campeonato Espanhol. E para coroar este grande ano, o LANCE!, em parceria com a La Liga, resolveu presentear quem acompanha o Futebol Internacional com uma bola oficial Puma Accelerate autografada pelo jogador do Submarino Amarelo.
Com 23 gols marcados na competição nacional, Gerard Moreno, que disputará a Eurocopa com a seleção da Espanha, venceu o Troféu Zarra, que é entregue ao jogador espanhol com mais gols marcados em La Liga. Foi o segundo ano seguido que o jogador conquistou a honraria - em 2019/20 ele fez 18 gols.
SAIBA COMO PARTICIPAR DA AÇÃO
- Responder qual o prêmio recebido pelo artilheiro do Villarreal ao final da LaLiga Santander 20/21;- Seguir o perfil oficial da La Liga (@laliga) no Instagram;- Seguir o perfil oficial do LANCE! (@lancedigital) no Instagram;- Marcar três amigos nos comentários.

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