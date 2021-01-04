Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lance do meia Alan Patrick é eleito o gol do ano do Shakhtar pela torcida do clube ucraniano
Lance do meia Alan Patrick é eleito o gol do ano do Shakhtar pela torcida do clube ucraniano

Tento marcado pelo ex-jogador do Santos, Flamengo e Inter diante do Benfica,
em Lisboa, garantiu a classificação na Liga Europa
...
LanceNet

04 jan 2021 às 13:23

Crédito: Aleksey Klykov - divulgação AM10 Sports
Alan Patrick marcou o gol mais importante de 2020 do Shakhtar, de acordo com enquete promovida pelo clube ucraniano junto aos seus torcedores nas redes sociais. O lance protagonizado pelo ex-meia do Santos, Flamengo e Inter de Porto Alegre aconteceu no empate por 3 a 3 com o Benfica, em jogo pelos 16 avos de final da Liga Europa, disputado no dia 26 de fevereiro no Estádio da Luz, em Lisboa.- Nós estávamos perdendo por 3 a 2 e partimos para o ataque pela esquerda. O zagueiro deu o rebote e a bola veio quicando. Eu chutei de cima pra baixo, a bola bateu no gramado e enganou o goleiro, entrando no ângulo. Mais que um gol bonito, foi importante, pois garantiu nossa classificação para as oitavas de final - declarou o meia brasileiro. Com gols, assistências e grandes atuações, Alan Patrick foi um dos responsáveis pela histórica campanha do Shakhtar na competição continental, em que a equipe chegou às semifinais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados