Lance do meia Alan Patrick é eleito o gol do ano do Shakhtar pela torcida do clube ucraniano

Alan Patrick marcou o gol mais importante de 2020 do Shakhtar, de acordo com enquete promovida pelo clube ucraniano junto aos seus torcedores nas redes sociais. O lance protagonizado pelo ex-meia do Santos, Flamengo e Inter de Porto Alegre aconteceu no empate por 3 a 3 com o Benfica, em jogo pelos 16 avos de final da Liga Europa, disputado no dia 26 de fevereiro no Estádio da Luz, em Lisboa.- Nós estávamos perdendo por 3 a 2 e partimos para o ataque pela esquerda. O zagueiro deu o rebote e a bola veio quicando. Eu chutei de cima pra baixo, a bola bateu no gramado e enganou o goleiro, entrando no ângulo. Mais que um gol bonito, foi importante, pois garantiu nossa classificação para as oitavas de final - declarou o meia brasileiro. Com gols, assistências e grandes atuações, Alan Patrick foi um dos responsáveis pela histórica campanha do Shakhtar na competição continental, em que a equipe chegou às semifinais.