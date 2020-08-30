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futebol

Lampard se mostra satisfeito com aquisição de Thiago Silva no Chelsea

Técnico do clube londrino afirmou que brasileiro traz experiência e liderança que faltava ao elenco na última temporada. Zagueiro jogará pela primeira vez no futebol inglês...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 09:51
Crédito: Reprodução/Twitter Chelsea
O técnico do Chelsea, Frank Lampard, ficou satisfeito com a aquisição do zagueiro Thiago Silva para o plantel do clube. Em declarações ao site oficial do clube, o inglês esbanjou admiração pelo brasileiro, citou as qualidades do defensor e ressaltou a liderança do ex-capitão do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira.
- Nós temos um plantel relativamente jovem, nós vimos no último ano. Houve jogos em que eu estava pedindo mais voz e um pouco mais de liderança e ele trouxe isso naturalmente de imediato.O treinador dos Blues estava buscando reforços para o setor defensivo que falhou em diversas ocasiões na última temporada. Além de Thiago Silva, o clube contratou Malang Sarr, do Nice, mas que pode ser emprestado. O brasileiro é o grande reforço da defesa e irá buscar fazer seus primeiros jogos no futebol inglês a partir de setembro.

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