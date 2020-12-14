Lampard pede paciência com Havertz no Chelsea: 'Ele acabou de chegar'

Crédito: Divulgação / Chelsea

Após ver o meia Kai Havertz ser criticado por ainda não corresponder ao valor que foi investido em sua contratação, o técnico do Chelsea, Frank Lampard, saiu em defesa do alemão e pediu paciência com o jovem de 21 anos. Segundo o treinador dos Blues, as críticas são exageradas.

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- Sempre vão existir críticas aos jogadores quando perdemos. É preciso ter paciência com Havertz, porque é um talento com qualidade de topo, que acabou de chegar - disse Lampard no sábado, após a derrota do Chelsea para o Everton pelo Campeonato Inglês.

Segundo o comandante londrino, o ex-jogador do Bayer Leverkusen ainda está em fase de adaptação. Ainda assim, Lampard fez questão de reconhecer sua versatilidade dentro de campo.