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futebol

Lampard não esconde encanto com chegada de Thiago Silva após estreia

Técnico do Chelsea elogiou participação do zagueiro brasileiro diante do Banrsley pela Copa da Liga Inglesa. Defensor jogou apenas 60 minutos na goleada dos Blues por 6 a 0...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 11:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 11:06
Apesar de não ter jogado os 90 minutos da partida em que o Chelsea aplicou 6 a 0 sobre o Barsnley, o técnico Frank Lampard elogiou a participação do zagueiro Thiago Silva. O defensor brasileiro não participou dos dois primeiros jogos dos Blues na temporada por questões físicas e ainda busca a melhor condição.
- Foram 60 minutos perfeitos. Ele vai mostrar as qualidades que tem. Ele ficará mais em forma e melhor. Thiago nos deu algo no vestiário e em campo como um líder em termos de suas exigências aos outros. Ele não fala a língua, mas isso não é um problema, pois sua presença e o jeito como ele comanda as pessoas ao entorno já me mostra isso nos treinamentos. Estou muito satisfeito. Era o que eu esperava de um jogador do nível do Thiago.
Aos 36 anos, a expectativa é de que o brasileiro seja titular ao longo da temporada com o Chelsea e sua presença pode ser requisitada pelo técnico inglês no duelo contra o West Bromwich, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.O zagueiro chegou sem custos do Paris Saint-Germain para resolver um dos principais problemas do clube na última temporada.Thiago Silva vem se destacando nos treinos, de acordo com técnico Frank Lampard (Reprodução / Dugout)

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