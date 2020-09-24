Lampard não esconde encanto com chegada de Thiago Silva após estreia

Apesar de não ter jogado os 90 minutos da partida em que o Chelsea aplicou 6 a 0 sobre o Barsnley, o técnico Frank Lampard elogiou a participação do zagueiro Thiago Silva. O defensor brasileiro não participou dos dois primeiros jogos dos Blues na temporada por questões físicas e ainda busca a melhor condição.
- Foram 60 minutos perfeitos. Ele vai mostrar as qualidades que tem. Ele ficará mais em forma e melhor. Thiago nos deu algo no vestiário e em campo como um líder em termos de suas exigências aos outros. Ele não fala a língua, mas isso não é um problema, pois sua presença e o jeito como ele comanda as pessoas ao entorno já me mostra isso nos treinamentos. Estou muito satisfeito. Era o que eu esperava de um jogador do nível do Thiago.
Aos 36 anos, a expectativa é de que o brasileiro seja titular ao longo da temporada com o Chelsea e sua presença pode ser requisitada pelo técnico inglês no duelo contra o West Bromwich, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.O zagueiro chegou sem custos do Paris Saint-Germain para resolver um dos principais problemas do clube na última temporada.Thiago Silva vem se destacando nos treinos, de acordo com técnico Frank Lampard (Reprodução / Dugout)