Lampard não esconde encanto com chegada de Thiago Silva após estreia

Apesar de não ter jogado os 90 minutos da partida em que o Chelsea aplicou 6 a 0 sobre o Barsnley, o técnico Frank Lampard elogiou a participação do zagueiro Thiago Silva. O defensor brasileiro não participou dos dois primeiros jogos dos Blues na temporada por questões físicas e ainda busca a melhor condição.

- Foram 60 minutos perfeitos. Ele vai mostrar as qualidades que tem. Ele ficará mais em forma e melhor. Thiago nos deu algo no vestiário e em campo como um líder em termos de suas exigências aos outros. Ele não fala a língua, mas isso não é um problema, pois sua presença e o jeito como ele comanda as pessoas ao entorno já me mostra isso nos treinamentos. Estou muito satisfeito. Era o que eu esperava de um jogador do nível do Thiago.