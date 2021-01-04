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futebol

Lampard está ameaçado e Chelsea estuda nomes para comando técnico

Após quarta derrota nos últimos seis jogos, pressão sobre treinador dos Blues cresce. Brendan Rodgers é o favorito para assumir o comando do Chelsea caso Lampard saia...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 08:34

LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 08:34
Crédito: Lampard está com o cargo ameaçado (ANDY RAIN / POOL / AFP
Após a derrota do Chelsea para o Manchester City no último domingo, o técnico Frank Lampard está com o cargo de treinador dos Blues ameaçado, segundo a imprensa inglesa. Além dos resultados ruins, a mídia britânica aponta que há tensões entre o staff e os jogadores. Com isso, o clube já estuda alternativas para substituir o ídolo na beira do gramado.O favorito para assumir o cargo caso Lampard deixe o clube é Brendan Rodgers, atual técnico do Leicester. Com uma equipe modesta, o comandante faz um trabalho consistente pelo segundo ano consecutivo em que coloca os Foxes para brigar pelas primeiras posições na tabela da Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
Além do inglês, que tem contrato até 2025, o segundo favorito para assumir o posto é Thomas Tuchel, sem clube desde que foi demitido do PSG em dezembro. Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri e Rafa Benítez são outros nomes cotados para o comando técnico do Chelsea caso o rendimento do time não melhore nesta temporada.

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