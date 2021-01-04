Lampard está ameaçado e Chelsea estuda nomes para comando técnico

Após a derrota do Chelsea para o Manchester City no último domingo, o técnico Frank Lampard está com o cargo de treinador dos Blues ameaçado, segundo a imprensa inglesa. Além dos resultados ruins, a mídia britânica aponta que há tensões entre o staff e os jogadores. Com isso, o clube já estuda alternativas para substituir o ídolo na beira do gramado.O favorito para assumir o cargo caso Lampard deixe o clube é Brendan Rodgers, atual técnico do Leicester. Com uma equipe modesta, o comandante faz um trabalho consistente pelo segundo ano consecutivo em que coloca os Foxes para brigar pelas primeiras posições na tabela da Premier League.