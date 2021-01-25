Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lampard é demitido pelo Chelsea, que negocia com Thomas Tuchel

Em nota oficial, os Blues disseram que foi uma decisão difícil, mas que o desempenho e os resultados recentes não estavam correspondendo às expectativas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 08:32

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:32

Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
Frank Lampard não é mais o treinador do Chelsea. Na manhã desta segunda-feira, os Blues anunciaram que o inglês foi desligado do clube. Em nota, a direção do clube garantiu que a decisão foi difícil, mas necessária.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
"Esta foi uma decisão muito difícil, e não tomada levianamente pelo proprietário e pela diretoria. Somos gratos a Frank pelo que ele conquistou em seu tempo como treinador principal do clube. No entanto, os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas do clube, deixando o clube no meio da tabela sem qualquer caminho claro para uma melhoria sustentada", diz a nota oficial do Chelsea.De acordo com o "Telegraph", o Chelsea já trabalha com um substituto: Thomas Tuchel. O ex-comandante do Paris Saint-Germain já interessava aos Blues há algum tempo e pode ser anunciado nas próximas horas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados