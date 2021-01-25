Lampard é demitido pelo Chelsea, que negocia com Thomas Tuchel

Frank Lampard não é mais o treinador do Chelsea. Na manhã desta segunda-feira, os Blues anunciaram que o inglês foi desligado do clube. Em nota, a direção do clube garantiu que a decisão foi difícil, mas necessária.

"Esta foi uma decisão muito difícil, e não tomada levianamente pelo proprietário e pela diretoria. Somos gratos a Frank pelo que ele conquistou em seu tempo como treinador principal do clube. No entanto, os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas do clube, deixando o clube no meio da tabela sem qualquer caminho claro para uma melhoria sustentada", diz a nota oficial do Chelsea.De acordo com o "Telegraph", o Chelsea já trabalha com um substituto: Thomas Tuchel. O ex-comandante do Paris Saint-Germain já interessava aos Blues há algum tempo e pode ser anunciado nas próximas horas.