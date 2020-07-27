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Lampard diz que Chelsea não tem motivos para comemorar

Para o treinador dos Blues, o quarto lugar é pouco para o clube londrino...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 19:23
Crédito: AFP
Apesar de ter terminado entre os quatro primeiros na Premier League, Frank Lampard não está satisfeito com o trabalho no Chelsea. Para o treinador, se contentar apenas com a quarta colocação é muito pouco para os Blues.
- A classificação para a Liga dos Campeões é de grande importância para mim, mas o Chelsea não pode festejar quartos lugares - disse à "Sky Sports". - Quando cheguei ao clube havia muitas dúvidas se podíamos seguir em frente sem Eden Hazard. Sabíamos que tínhamos perdido um grande jogado, mas mostramos união no grupo e foi um esforço de toda a equipe. Queremos continuar melhorando. O desafio agora é ver o que podemos fazer na próxima temporada - completou.

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