Lampard diz que Chelsea não tem motivos para comemorar

Apesar de ter terminado entre os quatro primeiros na Premier League, Frank Lampard não está satisfeito com o trabalho no Chelsea. Para o treinador, se contentar apenas com a quarta colocação é muito pouco para os Blues.

- A classificação para a Liga dos Campeões é de grande importância para mim, mas o Chelsea não pode festejar quartos lugares - disse à "Sky Sports". - Quando cheguei ao clube havia muitas dúvidas se podíamos seguir em frente sem Eden Hazard. Sabíamos que tínhamos perdido um grande jogado, mas mostramos união no grupo e foi um esforço de toda a equipe. Queremos continuar melhorando. O desafio agora é ver o que podemos fazer na próxima temporada - completou.