Lampard confirma Mendy como primeira opção para gol do Chelsea

Crédito: Edouard Mendy ganhou vaga de titular no time de Frank Lampard (Divulgação/Rennes

Algumas semanas após dizer que Edouard Mendy chegava no Chelsea para disputar posição no gol, o técnico Frank Lampard confirmou que o francês é o titular absoluto dos Blues. A declaração foi dada após mais uma partida segura e sem sofrer gols do recém-contratado na partida contra o Sevilla pela Liga dos Campeões.

- Ele jogou muito bem, já são dois jogos sem sofrer gols para ele. Ele é (minha primeira opção), mas isso está sempre em jogo. Estou feliz pela maneira como ele joga.