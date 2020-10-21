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futebol

Lampard confirma Mendy como primeira opção para gol do Chelsea

Técnico do Chelsea disse, quando o francês chegou, que ele iria disputar posição com Kepa e Caballero, mas após partida pela Liga dos Campeões garantiu Mendy como titular...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 13:24
Crédito: Edouard Mendy ganhou vaga de titular no time de Frank Lampard (Divulgação/Rennes
Algumas semanas após dizer que Edouard Mendy chegava no Chelsea para disputar posição no gol, o técnico Frank Lampard confirmou que o francês é o titular absoluto dos Blues. A declaração foi dada após mais uma partida segura e sem sofrer gols do recém-contratado na partida contra o Sevilla pela Liga dos Campeões.
- Ele jogou muito bem, já são dois jogos sem sofrer gols para ele. Ele é (minha primeira opção), mas isso está sempre em jogo. Estou feliz pela maneira como ele joga.
A equipe londrina vinha sofrendo na temporada com Kepa e Caballero revezando na posição até contratar o novo arqueiro que atuou no Rennes na última época. Mendy já participou de três partidas tendo sofrido apenas um gol na eliminação do time na Copa da liga Inglesa para o Tottenham.

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