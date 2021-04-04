'Lamentamos esta situação e condenamos o racismo', diz técnico do Valencia após acusação de Diakhaby

Crédito: Divulgação / Site oficial do Valencia

O técnico Javi Gracia, do Valencia, comentou sobre a acusação de racismo do zagueiro Diakhaby após a derrota para o Cadiz, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Segundo o comandante valenciano, o defensor estava muito chateado, mas encorajou a equipe a voltar ao campo.

+ Veja a tabela da La Liga- O incidente aconteceu no primeiro tempo. Diakhaby ficou muito chateado e ficamos sabendo que ele havia sido seriamente insultado. Ele estava muito nervoso. Quando ele nos contou o insulto, dissemos ao árbitro que não concordávamos com isso e que estávamos desistindo do jogo. No vestiário nos disseram que seríamos punidos se não voltássemos a campo e conversamos com Diakhaby como ele estava - disse Javi Gracia, que completou:

- Ele nos disse que não estava em condição de jogar, mas que entendeu que deveríamos continuar jogando ante a possível punição e voltamos com a intenção de conquistar a vitória, com mais um motivo para lutar pela vitória. O árbitro não teve nenhum registro do que aconteceu, ele não ouviu nada. Diante dessa situação, ele se viu obrigado a dar continuidade ao jogo. Lamentamos muito esta situação e aproveitamos para condenar o racismo.