Lamela conquista o Prêmio Puskás no 'The Best'; relembre o golaço

O meia argentino Erik Lamela conquistou o Prêmio Puskás de gol mais bonito da última temporada europeia. Durante o 'The Best', desta segunda-feira, o jogador teve o gol escolhido em final contra Mehdi Taremi, do Porto e, Patrik Schick, do Bayer Leverkusen. Relembre o golaço de letra marcado pelo atleta na partida entre Tottenham e Arsenal:+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

Na época, Lamela, que hoje defende o Sevilla, ainda jogava pelos Spurs, no duelo contra o rival Arsenal. Contudo, o golaço de letra do argentino não impediu a derrota por 2 a 1 no dia 14 de março de 2021. O gol de Patrik Schick foi marcado pela República Tcheca, durante a Eurocopa, enquanto Taremi marcou um de bicicleta pelo Porto.

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