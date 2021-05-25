LaLigaTopExperts: premiação de encerramento da temporada reúne jornalistas, influencers e Marc Bartra

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Na manhã da última segunda-feira (24), a LaLiga organizou um evento especial - e online - para marcar o fim de uma das temporadas mais impressionantes dos últimos anos. Em parceria com a PUMA, fornecedora da bola oficial da LaLiga Santander e da LaLiga SmartBank, a iniciativa #LaLigaTopExperts foi criada para estreitar o relacionamento da liga com os especialistas de futebol espanhol no Brasil.

Para o evento final, a presença do jogador Marc Bartra, do Real Betis, foi uma das principais atrações, além de contar com jornalistas e influenciadores locais.

Ao longo desta temporada 2020/2021, jornalistas e influenciadores brasileiros foram convidados para debater e analisar os jogadores da LaLiga Santander. E, em duas rodadas de votação, os Experts elegeram: o uruguaio Luis Suárez (Atlético de Madrid) como melhor e mais decisivo jogador; Casemiro (Real Madrid) como o melhor brasileiro; o espanhol Pedri (FC Barcelona) como a grande revelação; o esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) como melhor goleiro; e o argentino Diego Simeone (Atlético de Madrid) como melhor técnico.

Os vencedores destas cinco categorias foram anunciados durante o evento final, apresentado por Luciano Amaral, jornalista da ESPN/Fox Sports - emissoras oficiais da LaLiga no país. Além dele, estiveram presentes de Daniel Alonso e Albert Castelló, representantes da LaLiga no Brasil, que explicaram a ideia e o objetivo deste projeto:

- Uma boa forma de continuar mantendo esse grande contato que temos com grandes meios de comunicação do país. Afinal, já faz quatro anos que a LaLiga está de forma presencial no Brasil, disponibilizando diversos tipos de conteúdo, e é por isso que tentamos outros tipos de aproximação [com os Experts]. Durante toda a temporada, são os jogadores que estão no centro dos holofotes. E a iniciativa nasce para deixar os jornalistas e influenciadores, agora, como protagonistas - disse Albert.

- O Brasil, para nós, é um mercado chave. Por isso, trazemos novas experiências para os jornalistas e quem gosta da LaLiga. Uma delas, que está acontecendo agora, é o LaLiga Football Schools, onde traremos a metodologia da LaLiga para colégios do Brasil, com técnicos especializados nas atividades extracurriculares; outra novidade, que acabou sendo adiada por conta da pandemia, é o LaLiga Business Schools, o braço educativo da LaLiga, que consiste em trazer para o Brasil o que estamos fazendo de bom na parte de Marketing e Gestão, com experiência imersiva; além das parcerias recém-fechadas com dois Governos fora do eixo Rio-São Paulo, em Goiás e Pernambuco, para levar a LaLiga aos fãs locais, levar projetos sociais por meio do futebol - complementou Daniel.

Quem também marcou presença foi Fabio Kadow, Diretor de Marketing e Comunicação da Puma, que falou um pouco sobre a parceria desenvolvida com a liga:

- Isso é muito importante, até pelo histórico da marca na modalidade. Em nossa trajetória, estreitamos parceria com grandes jogadores, grandes clubes, grandes seleções e agora uma grande liga, que é o caso da LaLiga. Possuindo, também, uma relação muito forte com o brasileiro. É uma parceria onde um sempre aprende com o outro, e estamos muito contentes com isso que estamos construindo. Em um ano difícil com tudo que estamos vivendo, mas tendo o sucesso que tivemos, estamos com a sensação de dever cumprido - afirmou.

O evento também teve a participação do espanhol Marc Bartra, jogador do Real Betis e atleta patrocinado da Puma. O astro Verdiblanco conversou com os participantes e falou, dentre outras coisas, um pouco sobre a temporada:

- Foi muito dura, em todos os sentidos. Tanto particularmente quanto para toda a equipe, foi uma liga muito disputada. Acredito que tenha sido a mais equilibrada deste século. E estou contente da forma que ela terminou, com o objetivo concretizado de estar na Liga Europa da próxima temporada, o que nos deixou muito satisfeitos - destacou o zagueiro, que se despediu com um 'tamo junto', ao arriscar um português.