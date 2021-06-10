LaLiga pode ter 22 jogadores na Copa América 2021

Crédito: Divulgação / LaLiga

Foram nada menos que 13 nações latino-americanas com pelo menos um jogador na primeira divisão da Espanha na temporada 2020/2021. Isso é praticamente toda a região, contando com nada menos que 80 jogadores na LaLiga Santander. E é claro que alguns deles marcariam presença na Copa América de 2021, que será disputada no Brasil entre os dias 13 de junho de 09 de julho.

Veja a tabela da Copa AméricaUma das estrelas que mais brilha na LaLiga Santander é, sem dúvidas, Lionel Messi. O argentino permaneceu no FC Barcelona para a última temporada e fez bonito conquistando mais uma vez o prêmio Pichichi, de artilheiro da competição. Além disso, colocou outro jovem talento da América do Sul sob suas asas, já que o zagueiro-central uruguaio Ronald Araújo, de 21 anos, foi promovido à equipe titular do Barça e também estará nesta Copa América.

O Uruguai, aliás, é uma das seleções que mais conta com jogadores sul-americanos: e é impossível falar da seleção Celeste e não citar o atual campeão espanhol Atlético de Madrid. Foi no último verão europeu que os Colchoneros contrataram Luis Suárez do FC Barcelona - em uma das maiores transferências da janela. Por lá, ‘El Pistolero’ reencontrou velhos conhecidos da seleção, como o zagueiro José María Giménez e o meio-campista Lucas Torreira. Lembrando, é claro, do atacante Maxi Gómez, que defende o Valencia CF.

Por falar na seleção ‘hermana’, que ainda não divulgou sua convocação de forma oficial, ela ainda pode contar com nomes como os do lateral-esquerdo Marcos Acuña, do atacante Lucas Ocampos e de seu companheiro de posição Alejandro 'Papu' Gómez, ambos do Sevilla FC. Isso, sem falar nos nomes de Juan Foyth, defensor-central que trocou o Tottenham pelo Villarreal CF no último ano; o avançado Guido Carrillo, que se mudou de Southampton para o Elche CF; e o também defensor Nehuén Pérez, contratado pelo Granada CF.