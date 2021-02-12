LaLiga Exhibition trará interação e participação de ex-jogadores de clubes espanhóis ao redor do mundo

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A La Liga, o Campeonato Espanhol, anunciou nesta quinta-feira a LaLiga Exhibition, uma experiência que levará ao público da América Latina interação e imersão no futebol espanhol, contando também com a participação de embaixadores, como ex-jogadores e atuais atletas da liga.

Veja a tabela do EspanholEm resposta ao LANCE!, Oscar Mayo, Diretor de Negócios, Marketing e Desenvolvimento Internacional, disse que o evento conta com a participação de embaixadores (ex-jogadores) e espera ter a participação de atuais atletas do campeonato.

- Os embaixadores, sabe, os ex-jogadores, dependendo dos diferentes países e o que foi mais interessante para os diferentes mercados, obviamente, os embaixadores vão visitá-los. Eles estarão lá virtualmente e fisicamente. Esperamos mais fisicamente do que virtualmente - disse.

Ao falar da participação de atuais jogadores de La Liga, Oscar Mayo ressaltou que o calendário pode ser algo que irá dificultar a questão.

- Quanto aos jogadores, depende do seu calendário estar muito ocupado, mas talvez durante o período de férias ou pré-temporada, talvez quando estejam jogando partidas internacionais. Bem, obviamente, dependendo da pandemia, esperamos que alguns jogadores da La Liga, especialmente jogadores mexicanos ou brasileiros, quando estivermos no Brasil, possam visitar a LaLiga Exhibition por um, dois, vários dias - adicionou Oscar Mayo.

Na LaLiga Exhibition, os torcedores terão duas áreas de experiência. A primeira é uma área de acesso livre, sem limite de tempo, na qual os fãs poderão desfrutar de vários jogos e ainda além de uma área de hospitalidade. A segunda se trata de um roteiro fechado, com horários específicos para grupos de visitantes, que poderão conhecer os vestiários dos clubes, o túnel de acesso ao campo, a sala de imprensa, jogos interativos, entre outras atrações.

A tecnologia será uma das grandes protagonistas da mostra, oferecendo conteúdo digital e diálogo com os visitantes. Além disso, foi trabalhado um conceito de flexibilidade absoluta que permite que cada espaço da LaLiga Exhibition seja adaptado e modulado de 150 a 1500 m².

Para a América Latina, o licenciamento será da Global Events Latinoamerica, empresa comandada pelo sócio de CEO Manuel Gago (Espanha), formada por um grupo de investidores espanhóis e latino-americanos como Andrés Navarro (Chile) e Ignacio Rivera (Espanha).

Durante a apresentação, Manuel Gago garantiu que "A La Liga Exhibition será uma referência no mundo do entretenimento, combinando com perfeição as emoções humanas à realidade virtual. O futebol profissional na Espanha deixou de ser um esporte; agora é muito mais. A alta cúpula da administração entendeu isso e os números falam por si só. LaLiga é entretenimento, um espetáculo de nível mundial, que combina paixão e emoção, por isso na Global Events Latinoamerica estamos convencidos de que esta aliança será um sucesso".