Laís ressalta forte trabalho visando o mata-mata do Brasileirão Feminino

Crédito: Jogadora de 20 anos tem sete gols em 15 partidas (Jéssica Maldonado/Grêmio FBPA

Em meio a todas as dificuldades, o time feminino do Grêmio se classificou em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro Feminino A1, com 25 pontos, e agora pode pensar no mata-mata da competição nacional. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA equipe que tem a meio-campista Laís como uma das figuras destacadas se classificou para o mata-mata da competição pelo segundo ano consecutivo em trajetória que foi analisada pela atleta:

- Tivemos uma primeira fase difícil, mas com muito trabalho conseguimos a classificação. Agora estamos trabalhando para buscar dois bons resultados para avançarmos para a semifinal.

No Brasileirão Feminino, Lais é uma das artilheiras da equipe gremista com sete gols marcados, sendo a quarta na briga pela artilharia geral. Sobre a marca em questão, Laís se mostrou muito contente de poder auxiliar o time a seguir sonhando com o título:

- Tive a felicidade de ajudar a minha equipe com gols e, acima de tudo, boas atuações. Espero manter a boa fase e conseguir ajudar a minha equipe nesse momento decisivo da competição.