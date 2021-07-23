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futebol

Laís ressalta forte trabalho visando o mata-mata do Brasileirão Feminino

O Imortal enfrentará a equipe do Palmeiras em confronto eliminatório válido pelas quartas de final
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Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 16:00
Crédito: Jogadora de 20 anos tem sete gols em 15 partidas (Jéssica Maldonado/Grêmio FBPA
Em meio a todas as dificuldades, o time feminino do Grêmio se classificou em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro Feminino A1, com 25 pontos, e agora pode pensar no mata-mata da competição nacional. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA equipe que tem a meio-campista Laís como uma das figuras destacadas se classificou para o mata-mata da competição pelo segundo ano consecutivo em trajetória que foi analisada pela atleta:
- Tivemos uma primeira fase difícil, mas com muito trabalho conseguimos a classificação. Agora estamos trabalhando para buscar dois bons resultados para avançarmos para a semifinal.
No Brasileirão Feminino, Lais é uma das artilheiras da equipe gremista com sete gols marcados, sendo a quarta na briga pela artilharia geral. Sobre a marca em questão, Laís se mostrou muito contente de poder auxiliar o time a seguir sonhando com o título:
- Tive a felicidade de ajudar a minha equipe com gols e, acima de tudo, boas atuações. Espero manter a boa fase e conseguir ajudar a minha equipe nesse momento decisivo da competição.
O primeiro confronto das quartas de final está previsto para acontecer no dia 15 de agosto onde, pode conta da campanha na primeira fase, o Grêmio começa a eliminatória jogando em casa e decidirá com mando palmeirense.

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