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Lahm diz que é arriscado jogadores revelarem homossexualidade nos dias atuais: 'Ainda falta aceitação'

Aposentado desde 2017, capitão da Alemanha no tetracampeonato mundial fala que falta maturidade nos dias atuais e elogia ex-atleta que assumiu sexualidade após aposentadoria...
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Publicado em 

18 fev 2021 às 14:12

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:12

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Um dos grandes ídolos da Alemanha, o ex-lateral Philipp Lahm disse em entrevista ao jornal "Bild", sobre a prévia de sua autobiografia, que jogadores de futebol não devem assumir sua homossexualidade enquanto são profissionais. Para ele, ainda "falta aceitação" hoje em dia.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Ainda falta aceitação no mundo do futebol e na sociedade em geral. Ele não poderá contar com essa mesma maturidade em todos os seus rivais nem nas sedes ou estádios onde vai competir. Eles teriam que suportar insultos e difamações. Quem aceitaria isso? - disse Lahm.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
O ex-jogador também falou sobre Thomas Hitzlsperger, antigo companheiro de seleção alemã, que assumiu ser homossexual somente após se aposentar dos gramados. Para Lahm, a atitude de seu colega foi "prudente".
- Parece prudente que ele ousou dar o passo e tornar pública sua homossexualidade somente após encerrar sua carreira de jogador de futebol ativo - concluiu.

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