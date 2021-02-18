Lahm diz que é arriscado jogadores revelarem homossexualidade nos dias atuais: 'Ainda falta aceitação'

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Um dos grandes ídolos da Alemanha, o ex-lateral Philipp Lahm disse em entrevista ao jornal "Bild", sobre a prévia de sua autobiografia, que jogadores de futebol não devem assumir sua homossexualidade enquanto são profissionais. Para ele, ainda "falta aceitação" hoje em dia.

+ Veja a tabela da Bundesliga- Ainda falta aceitação no mundo do futebol e na sociedade em geral. Ele não poderá contar com essa mesma maturidade em todos os seus rivais nem nas sedes ou estádios onde vai competir. Eles teriam que suportar insultos e difamações. Quem aceitaria isso? - disse Lahm.

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O ex-jogador também falou sobre Thomas Hitzlsperger, antigo companheiro de seleção alemã, que assumiu ser homossexual somente após se aposentar dos gramados. Para Lahm, a atitude de seu colega foi "prudente".