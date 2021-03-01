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Lágrimas de alegria! Victor fala sobre aposentadoria: 'obrigado a todos'

Uma série de homenagens e reverências marcaram a despedida do goleiro, que se aposentou do futebol, mas seguirá no clube como gerente de futebol...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 07:00
No dia da despedida de “São Victor”, o Galo fez todas as celebrações possíveis para o goleiro, que deixa o clube mineiro após nove anos de bons serviços prestados. Victor ganhou, ònibus com o letreiro São Victor #Gratidão, os jogadores atuaram com o nome do Victor na camisa, houve uma camisa do goleiro com o número 424 nas costas (total de jogos dele pelo Galo, incluindo o jogo deste domingo contra a URT, no Mineirão). Victor foi capitão do time e assim que o jogo acabou, com vitória atleticana por 3 a 0, todos os jogadores e membros da comissão técnica fizeram um círculo no gramado, em volta do goleiro, para assistir um vídeo produzido pela TV Galo em homenagem a ele, exibido no telão do estádio.
Também houve a entrega de uma placa, com ele falando de forma emocionada de sua jornada pelo Galo, deixando os moldes de suas mãos na calçada da fama do Mineirão. Um dia inesquecível para o torcedor alvinegro. -Difícil falar alguma coisa no calor da emoção. Gratidão é a palavra que define esse momento. Por tudo que o futebol me proporcionou, eu não poderia terminar minha carreira se não fosse no Atlético. Pensei muito. Uma sensação de dever cumprido, legado deixado. Agradeço a massa , ao torcedor. Agradeço a essa família que é o Atlético. Feliz pode ter deixado o clube em uma condição melhor do que quando eu cheguei, com grandes conquistas-disse. Confira mais da despedida de Victor no vídeo acima. Victor foi reverenciado pelos colegas de time na sua despedida-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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