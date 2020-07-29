Lage não deve ser técnico do Aston Villa, que deve manter Dean Smith

Crédito: Bruno Lage é opção para substituir Dean Smith no Aston Villa (Divulgação/slbenfica.pt

A ida de Bruno Lage, ex-técnico do Benfica, para o Aston Villa esfriou nas últimas horas por conta de diversas manifestações dos torcedores do time de Birmingham pela permanência de Dean Smith. Apesar da campanha ruim, o treinador conseguiu manter o time na primeira divisão inglesa, além de ter perdido o pai para a Covid-19 em maio, o que gerou uma onda de solidariedade.

O comandante, responsável por subir com o time da segunda divisão para a Premier League, foi contestado pelos donos, devido ao alto investimento financeiro feito pelo clube e o baixo rendimento esportivo visto dentro de campo. O Aston Villa só garantiu a permanência na última rodada após o empate contra o West Ham.