Lacazette revela clima interno no Arsenal: 'Nem sempre é divertido'

Lacazette, atacante do Arsenal, revelou que a relação com o técnico Mikel Arteta não é a melhor possível. Em entrevista ao "Canal +", o francês afirmou que já houve discussões e acredita que o momento ruim dos Gunners na Premier League contribui para este clima pesado dentro dos vestiários.- Houve algumas discussões. Mas apesar das discussões, o mais importante para um jogador é ter minutos em campo. Reconheço que nem sempre é divertido, mas faz parte de uma carreira, de uma temporada. Sempre nos recuperamos depois de tudo isso.