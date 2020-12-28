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Lacazette revela clima interno no Arsenal: 'Nem sempre é divertido'

Atacante francês acredita que momento ruim do clube na Premier League contribuiu para discussões no vestiário da equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 09:52

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:52

Crédito: Lacazette quer mais minutos pelo Arsenal (MIKE EGERTON / POOL / AFP
Lacazette, atacante do Arsenal, revelou que a relação com o técnico Mikel Arteta não é a melhor possível. Em entrevista ao "Canal +", o francês afirmou que já houve discussões e acredita que o momento ruim dos Gunners na Premier League contribui para este clima pesado dentro dos vestiários.- Houve algumas discussões. Mas apesar das discussões, o mais importante para um jogador é ter minutos em campo. Reconheço que nem sempre é divertido, mas faz parte de uma carreira, de uma temporada. Sempre nos recuperamos depois de tudo isso.
> Veja a tabela da Premier League
O centroavante foi importante na vitória do Arsenal sobre o Chelsea na rodada do Boxing Day do Campeonato Inglês. Lacazette marcou o primeiro gol de pênalti no confronto que ajudou a equipe de Arteta a encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias contra times da Inglaterra.

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