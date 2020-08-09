Lacazette pode ser negociado com o Atlético de Madrid caso Aubameyang permaneça no Arsenal

O atacante francês Alexandre Lacazette pode deixar o Arsenal e jogar no Atlético de Madrid na próxima temporada. De acordo com o jornal inglês "Daily Star", os Gunners podem liberá-lo ao time espanhol por 30 milhões de libras (cerca de R$ 212 milhões, na atual cotação).
No entanto, para que a transferência tenha condições de ocorrer, o Arsenal quer garantir a renovação de contrato de Aubameyang.
A especulação de que os Gunners estão atrás do brasileiro Willian e a preferência por jovens jogadores, como Gabriel Martinelli e Eddie Nketiah, podem acelerar o processo de saída de Lacazette.
O francês chegou ao Arsenal em 2017, contratado por 53 milhões de euros junto ao Lyon, onde se destacou. Pelo clube inglês, o atacante fez 127 partidas, com 48 gols e 25 assistências.