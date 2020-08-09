  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lacazette pode ser negociado com o Atlético de Madrid caso Aubameyang permaneça no Arsenal
Lacazette pode ser negociado com o Atlético de Madrid caso Aubameyang permaneça no Arsenal

De acordo com jornal inglês, equipe madrilenha estaria disposta a pagar aproximadamente R$ 212 milhões pelo francês...
LanceNet

09 ago 2020 às 10:22

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 10:22

Crédito: Lacazette está no Arsenal desde 2017 (LOUISA GOULIAMAKI / AFP
O atacante francês Alexandre Lacazette pode deixar o Arsenal e jogar no Atlético de Madrid na próxima temporada. De acordo com o jornal inglês "Daily Star", os Gunners podem liberá-lo ao time espanhol por 30 milhões de libras (cerca de R$ 212 milhões, na atual cotação).
No entanto, para que a transferência tenha condições de ocorrer, o Arsenal quer garantir a renovação de contrato de Aubameyang.
A especulação de que os Gunners estão atrás do brasileiro Willian e a preferência por jovens jogadores, como Gabriel Martinelli e Eddie Nketiah, podem acelerar o processo de saída de Lacazette.
O francês chegou ao Arsenal em 2017, contratado por 53 milhões de euros junto ao Lyon, onde se destacou. Pelo clube inglês, o atacante fez 127 partidas, com 48 gols e 25 assistências.

