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futebol

Lacazette marca no primeiro toque na bola e garante a vitória do Arsenal

Gunners venceram duas partidas seguidas pela primeira vez desde o início da Premier League 20/21. Atacante francês entrou no segundo tempo e fez o único gol do jogo...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:52
Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
O Arsenal venceu duas partidas seguidas pela primeira vez desde o início da Premier League 20/21. Nesta terça-feira, os Gunners conquistaram os três pontos contra o Brighton, fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Lacazette, que precisou apenas de 20 segundos em campo para balançar as redes.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEA partida era morna e nenhuma das duas equipes fazia uma grande atuação. Aos 21 minutos do segundo tempo, Martinelli saiu para a entrada de Lacazette. Com apenas 20 segundos em campo, o francês recebeu de Saka, limpou e chutou no canto para marcar o único gol da partida.
O resultado dá uma moral a mais para a equipe de Arteta, que conquistou seis pontos seguidos pela primeira vez na Premier League. Vindo de vitória contra o Chelsea, os Gunners sobem ao 13º lugar e chegam aos 20 pontos.
O Brighton, por outro lado, desce à 17ª posição, com 13 pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento se o Fulham vencer o Tottenham.

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