Lacazette faz dois, Arsenal goleia West Brom e espanta crise

O Arsenal espantou a crise de vez e goleou o West Bromwich fora de casa por 4 a 0 pela Premier League. A equipe de Mikel Arteta conseguiu sua terceira vitória seguida na competição e tenta correr atrás do prejuízo e encostar no pelotão que briga por vagas em competições europeias.EQUILÍBRIOO Arsenal começou o primeiro tempo com mais ímpeto ofensivo, mais posse de bola e mostrou para o que viria logo aos três minutos com Bellerín aproveitando uma bola pela direita e finalizando para defesa de Johnstone. Aos 20, o West Brom teve a única grande oportunidade com Phillips recebendo lançamento dentro da área e chutando para boa intervenção de Leno.
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DOMINOUApós o início equilibrado, o Arsenal fez valer o melhor desempenho e abriu o placar com Tiernay fazendo linda jogada individual pela esquerda, cortando para o meio e finalizando sem chances para o goleiro. Aos 28, em linda jogada coletiva dos Gunners, Smith-Rowe encontrou Saka dentro da pequena área e o jovem só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e dar números finais ao marcador da primeira etapa.
GRANDE FASEAos 15 minutos, o Arsenal voltou a pressionar o West Brom e Saka fez jogada pelo lado direito, cruzou para a área para Ajayi desviar contra a própria meta para a trave. Depois do bate e rebate, Lacazette mandou para o fundo das redes. Quatro minutos depois, o francês marcou seu segundo gol na partida ao aproveitar cruzamento de Tiernay pela esquerda e mandar de joelho para o gol.