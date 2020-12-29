La Liga, Premier League e muito mais; saiba onde assistir aos jogos desta terça

Crédito: AFP

A terça-feira de futebol está reservada para os fãs do futebol europeu, com vários jogos de alto nível ao longo do dia para entreter o torcedor de times do velho continente.

O dia começa com Sevilla e Villarreal às 13h (de Brasília) pela La Liga, seguido de quatro jogos simultâneos da Premier League, para todos os gostos. A principal partida do Campeonato Inglês às 15h é o confronto entre Brighton e Arsenal, que promete muita emoção entre um time do Big 6 e uma surpresa na tabela.

Às 15h15, o Barcelona entra em campo diante do Eibar, buscando se recuperar na tabela da La Liga, seguido de mais dois jogos do Campeonato Espanhol. Em seguida, o Manchester United faz grande duelo contra o Wolverhampton, na parte de cima da tabela, às 17h. Para fechar o dia de futebol, o Porto visita o vitória de Guimarães para tentar se aproximar da liderança da Primeira Liga.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

ESPANHOLSevilla x Villarreal - 13hTransmissão: ESPN Brasil

Barcelona x Eibar - 15h15Transmissão: ESPN Brasil

Cádiz x Real Valladolid - 17h30Transmissão: ESPN App

Levante x Real Betis - 17h30Transmissão: ESPN App

INGLÊSWest Brom x Leeds United - 15hTransmissão: ESPN

Southampton x West Ham - 15hTransmissão: ESPN App

Brighton x Arsenal - 15hTransmissão: DAZN

Burnley x Sheffield United - 15hTransmissão: DAZN

Manchester United x Wolverhampton - 17hTransmissão: Fox Sports

BRASILEIRÃO SUB-20Corinthians x Grêmio - 16hTransmissão: SporTV

Palmeiras x Atlético Mineiro - 16hTransmissão: SporTV

PORTUGUÊSBenfica x Portimonense - 15hTransmissão: Fox Sports

Vitória de Guimarães x Porto - 18hTransmissão: ESPN Brasil

SÉRIE BAvaí x CRB - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere