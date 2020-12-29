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futebol

La Liga, Premier League e muito mais; saiba onde assistir aos jogos desta terça

United e Wolves fazem o jogo de destaque da rodada, Arsenal entra em campo em busca de recuperação e o Barcelona joga pela La Liga! Confira as transmissões...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 03:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: AFP
A terça-feira de futebol está reservada para os fãs do futebol europeu, com vários jogos de alto nível ao longo do dia para entreter o torcedor de times do velho continente.
O dia começa com Sevilla e Villarreal às 13h (de Brasília) pela La Liga, seguido de quatro jogos simultâneos da Premier League, para todos os gostos. A principal partida do Campeonato Inglês às 15h é o confronto entre Brighton e Arsenal, que promete muita emoção entre um time do Big 6 e uma surpresa na tabela.
Às 15h15, o Barcelona entra em campo diante do Eibar, buscando se recuperar na tabela da La Liga, seguido de mais dois jogos do Campeonato Espanhol. Em seguida, o Manchester United faz grande duelo contra o Wolverhampton, na parte de cima da tabela, às 17h. Para fechar o dia de futebol, o Porto visita o vitória de Guimarães para tentar se aproximar da liderança da Primeira Liga.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ESPANHOLSevilla x Villarreal - 13hTransmissão: ESPN Brasil
Barcelona x Eibar - 15h15Transmissão: ESPN Brasil
Cádiz x Real Valladolid - 17h30Transmissão: ESPN App
Levante x Real Betis - 17h30Transmissão: ESPN App
INGLÊSWest Brom x Leeds United - 15hTransmissão: ESPN
Southampton x West Ham - 15hTransmissão: ESPN App
Brighton x Arsenal - 15hTransmissão: DAZN
Burnley x Sheffield United - 15hTransmissão: DAZN
Manchester United x Wolverhampton - 17hTransmissão: Fox Sports
BRASILEIRÃO SUB-20Corinthians x Grêmio - 16hTransmissão: SporTV
Palmeiras x Atlético Mineiro - 16hTransmissão: SporTV
PORTUGUÊSBenfica x Portimonense - 15hTransmissão: Fox Sports
Vitória de Guimarães x Porto - 18hTransmissão: ESPN Brasil
SÉRIE BAvaí x CRB - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere
Cruzeiro x Cuiabá - 21h30Transmissão: SporTV e Premiere

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