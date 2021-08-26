La Liga mantém apoio aos clubes para que não cedam atletas nas Eliminatórias da América do Sul

Crédito: Divulgação / LaLiga

Apesar do apelo da Fifa pedindo a liberação de jogadores que atuem na La Liga e Premier League atuem por suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, a entidade que regula o futebol espanhol mantém apoio aos clubes caso não queiram ceder seus atletas na próxima data Fifa. Eder Militão e Casemiro, do Real Madrid, são os dois jogadores convocados por Tite que atuam na campetição.A organização justifica o apoio aos clubes "devido ao aumento em dois dias do período Fifa, tanto em setembro como em outubro, afetando de uma forma flagrante o calendário e a integridade da competição da La Liga". A entidade também afirma que outras confederações, como a Uefa e a Concacaf, realizarão o mesmo número de partidas (três jogos) em um espaço de 10 dias.

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A La Liga também afirmou que "irá iniciar medidas cautelares junto ao órgão judicial competente com o fim de proteger os direitos e interesses da competição e dos clubes afetados". No entanto, a entidade também propõe uma adaptação no calendário da Conmebol para que realize todos os duelos previstos em 10 dias.