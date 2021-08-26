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La Liga mantém apoio aos clubes para que não cedam atletas nas Eliminatórias da América do Sul

Apesar de apelo da Fifa pedindo a liberação de jogadores, entidade que regula o futebol espanhol justifica que convocação irá atrapalhar as competições domésticas...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 10:01
Crédito: Divulgação / LaLiga
Apesar do apelo da Fifa pedindo a liberação de jogadores que atuem na La Liga e Premier League atuem por suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, a entidade que regula o futebol espanhol mantém apoio aos clubes caso não queiram ceder seus atletas na próxima data Fifa. Eder Militão e Casemiro, do Real Madrid, são os dois jogadores convocados por Tite que atuam na campetição.A organização justifica o apoio aos clubes "devido ao aumento em dois dias do período Fifa, tanto em setembro como em outubro, afetando de uma forma flagrante o calendário e a integridade da competição da La Liga". A entidade também afirma que outras confederações, como a Uefa e a Concacaf, realizarão o mesmo número de partidas (três jogos) em um espaço de 10 dias.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
A La Liga também afirmou que "irá iniciar medidas cautelares junto ao órgão judicial competente com o fim de proteger os direitos e interesses da competição e dos clubes afetados". No entanto, a entidade também propõe uma adaptação no calendário da Conmebol para que realize todos os duelos previstos em 10 dias.
Além dos jogadores que atuam na Espanha, a Premier League e a Serie A, da Inglaterra e Itália, respectivamente, também estão ao lado de seus clubes. Com isso, é possível que uma nova convocação das seleções da América do Sul tenha que ser realizada uma vez que a 9ª rodada das Eliminatórias está prevista para iniciar no próximo dia dois de setembro.

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