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futebol

La Liga, Copa da Alemanha e Copa da Liga; Veja onde assistir aos jogos de terça

Borussia Dortmund entra em campo pela DFB Pokal às 16h, Arsenal e Manchester City buscam a classificação na Copa da Liga Inglesa e muito mais! Confira os horários dos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 03:00

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: AFP
A terça-feira está repleta de jogos espalhados pela Europa para entreter todos os gostos de quem gosta de futebol. Às 15h45, o Atlético de Madrid encara a Real Sociedad em confronto válido pela La Liga. Mais tarde, às 16h, começa a rodada do Brasileirão Série B com Operário e Juventude, com transmissão do SporTV e Premiere.
Também às 16h, o Borussia Dortmund entra em campo contra o modesto Eintracht Braunschweig, pela Copa da Alemanha e com transmissão da ESPN. A Juventus recebe a Fiorentina, pela Serie A, às 16h45, podendo assistir no EI Plus. Às 17h, Arsenal e Manchester City prometem bom jogo pela Copa da Liga Inglesa, com transmissão do Fox Sports.
Às 18h, é a vez do Barcelona visitar o Real Valladolid, pela La Liga. Para encerrar o dia, Ponte Preta e Cruzeiro duelam pela Série B do Campeonato Brasileiro às 21h30, com transmissão exclusiva do Premiere.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ESPANHOLElche x Osasuna - 13h30Transmissão: Fox Premium​
Real Sociedad x Atlético de Madrid - 15h45Transmissão: ESPN Brasil
Huesca x Levante - 15h45Transmissão: Fox Premium​
Villarreal x Athletic Bilbao - 18hTransmissão: Fox Premium​
Real Valladolid x Barcelona - 18hTransmissão: ESPN Brasil
ITALIANOCrotone x Parma - 14h30Transmissão: EI Plus
Juventus x Fiorentina - 16h45Transmissão: EI Plus​​COPA DA LIGA INGLESABrentford x Newcastle - 14h30Transmissão: ESPN App​Arsenal x Manchester City - 17hTransmissão: Fox Sports
COPA DA ALEMANHAAusburg x RB Leipzig - 14h30Transmissão: ESPN App
Eintracht Braunschweig x Borussia Dortmund - 16hTransmissão: ESPN
Elversberg x Borussia Monchengladbach - 16h45Transmissão: ESPN App
BRASILEIRÃO SÉRIE BOperário x Juventude - 16hTransmissão: SporTV e Premiere
CSA x Vitória - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere
Ponte Preta x Cruzeiro - 21h30Transmissão: Premiere
Náutico x Cuiabá - 21h30Transmissão: SporTV e Premiere

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