La Liga, Campeonato Português... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

A sexta-feira (2) de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos ao redor do mundo. Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Levante e Huesca se enfrentam, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Valência.
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Um pouco mais tarde, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Português, Nacional e Portimonense entram em campo, em partida válida pela 25ª rodada da competição. O duelo acontece no Estádio da Madeira.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h – Cardiff x Nottingham ForestChampionshipOnde assistir: ESPN APP
13h30 – Barnsley x ReadingChampionshipOnde assistir: ESPN APP
16h00 – Birmingham x SwanseaChampionshipOnde assistir: ESPN APP
16h - Levante x HuescaLa LigaOnde assistir: Fox Sports
16h30 - Nacional x PortimonenseCampeonato PortuguêsOnde assistir: GOLTV