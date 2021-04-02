La Liga, Campeonato Português... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

A sexta-feira (2) de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos ao redor do mundo. Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Levante e Huesca se enfrentam, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Valência.

Um pouco mais tarde, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Português, Nacional e Portimonense entram em campo, em partida válida pela 25ª rodada da competição. O duelo acontece no Estádio da Madeira.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: