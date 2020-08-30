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La Liga apoia o Barcelona na polêmica com Lionel Messi

Entidade que organiza o futebol espanhol analiso o contrato entre as partes e não irá facilitar saída do argentino sem que o atleta pague a cláusula de rescisão contratual...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 11:18
Crédito: Manu Fernandez/AFP
A La Liga divulgou nota em defesa do Barcelona diante da situação envolvendo a possível saída de Lionel Messi. A entidade afirma que se o argentino quiser deixar o clube catalão nesta temporada, deve pagar a multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) e reitera que o jogador não pode deixar a equipe sem custos.
O órgão que organiza o futebol espanhol analisou o contrato entre as partes e concluiu que o contrato continua em vigor, o que é mais uma derrota para o camisa 10 e seus advogados. Enquanto isso, o craque tenta forçar sua saída do Barça ao não comparecer aos testes de Covid-19 e, provavelmente, não iniciar a pré-temporada com o plantel nesta segunda-feira.
O presidente da LaLiga, Javier Tebas, já havia dito que a saída de Messi impactaria financeiramente a entidade espanhola. O assunto surgiu à tona por conta de uma declaração em que o mandatário disse que a ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus não trouxe prejuízos para o futebol nacional.
Leia o comunicado:
Por conta das diferentes interpretações (algumas delas contraditórias entre si) publicadas nos últimos dias em diferentes meios de comunicação relacionadas à situação contratual do jogador Lionel Andrés Messi com o F.C. Barcelona, La Liga considera conveniente esclarecer que, uma vez analisado o contrato do atleta com seu clube:
1) O contrato se encontra atualmente vigente e conta com uma “cláusula de rescisão” aplicável caso Lionel Andrés Messi decida impugnar a rescisão unilateral antecipada do contrato, efetuada conforme o artigo 16 do Real Decreto 1006/1985, de 26 de junho (...)
2) De acordo com os regulamentos aplicáveis e seguindo os procedimentos correspondentes nestes casos, a La Liga não realizará o processo de visto prévio para o jogador ser retirado da federação se este não tiver pago previamente o valor da referida cláusula.

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