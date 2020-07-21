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La Coruña é rebaixado para a terceira divisão do Espanhol após jogo adiado por 12 casos de Covid-19

Tradicional equipe espanhola acabou vendo concorrentes vencerem e viu suas chances de permanecer na segundona chegarem ao fim...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 00:34

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 00:34

Crédito: La Coruña/Divulgação
O futebol espanhol acompanhou nesta segunda-feira mais um episódio de agonia de um de seus clubes mais tradicionais. Vinte anos depois de ser campeão nacional pela primeira e única vez, o Deportivo La Coruña foi oficialmente rebaixado para a terceira divisão do país.
A equipe da Galícia estava lutando contra o rebaixamento e iria jogar contra o Fuenlabrada nesta segunda-feira, mas o jogo acabou não acontecendo. No dia da partida, sete jogadores e cinco membros da comissão técnica foram diagnosticados com Covid-19. Dessa forma, o encontro acabou sendo adiado.Basicamente, a missão da equipe, que estava com 48 pontos, era simples: vencer o confronto e torcer contra os triunfos de Albacete e Lugo, que tinham 49 pontos. Mas não era o dia do Depor: os concorrentes venceram seus jogos e acabaram com o sonho.
A decisão que culminou no adiamento da partida acabou gerando uma polêmica entre os clubes da competição, já que os outros 10 jogos foram realizados e os concorrentes na briga pela parte alta e parte baixa da tabela da segunda divisão. Equipes como o Rayo Vallecano expressaram suas frustrações sobre o não adiamento total da rodada e apenas do jogo, argumentando que a decisão prejudica a integridade da competição.
O Deportivo La Coruña foi um conhecido destino de brasileiros na Espanha durante as últimas décadas,. Nomes como Rivaldo, Bebeto, Djalminha e Mauro Silva vestiram a camisa da equipe e se destacaram bastante, ganhando destaque em todo continente.

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