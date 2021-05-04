Kylian Mbappé começará no banco contra o Manchester City

Kylian Mbappé não estará no time titular do Paris Saint-Germain contra o Manchester City. De acordo com o jornalista Julien Maynard, o francês começará a partida no banco, uma vez que ainda sofre com problemas na panturrilha.
Quem entrará no lugar de Mbappé ainda não foi divulgado. Espera-se que a equipe titular seja: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Herrera; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi (Kean).O Paris Saint-Germain visita o Manchester City, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). O jogo de ida terminou com vitória inglesa por 2 a 1.