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futebol

Kun Aguero volta a treinar com o grupo na próxima semana

Argentino intensifica processo de recuperação após sofrer lesão no tendão da coxa no último mês de outubro. Atacante pode estar disponível para duelo contra o Tottenham...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 12:25

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:25

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Cresce a expectativa de que Sergio Aguero possa voltar aos treinamentos na próxima semana após intensificar a recuperação da lesão no tendão da coxa. O atacante vinha treinando sozinho, mas deve participar das sessões do técnico Pep Guardiola após o retorno dos companheiros que estão com suas seleções.É esperado que o argentino esteja disponível para a partida contra o Tottenham, no próximo dia 19, pelo Campeonato Inglês. O camisa 10 não estará apto para participar dos 90 minutos, mas pode ser uma alternativa em caso de necessidade. O Manchester City sofre no setor ofensivo nesta temporada com apenas 10 gols marcados em sete partidas.
Aguero sofreu a lesão muscular no último mês de outubro no empate por 1 a 1 contra o West Ham. Desde então, o atacante perdeu quatro partidas em que seu time conquistou três vitórias e um empate. Gabriel Jesus, que vive bons momentos na temporada, deve ser o titular no próximo duelo contra os Spurs.

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