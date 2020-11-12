Kun Aguero volta a treinar com o grupo na próxima semana

Cresce a expectativa de que Sergio Aguero possa voltar aos treinamentos na próxima semana após intensificar a recuperação da lesão no tendão da coxa. O atacante vinha treinando sozinho, mas deve participar das sessões do técnico Pep Guardiola após o retorno dos companheiros que estão com suas seleções.É esperado que o argentino esteja disponível para a partida contra o Tottenham, no próximo dia 19, pelo Campeonato Inglês. O camisa 10 não estará apto para participar dos 90 minutos, mas pode ser uma alternativa em caso de necessidade. O Manchester City sofre no setor ofensivo nesta temporada com apenas 10 gols marcados em sete partidas.