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futebol

Kubo pode ser emprestado ao Betis para a próxima temporada

Jovem japonês de 19 anos pertence ao Real Madrid, mas esteve cedido ao Mallorca na última temporada. Jogador precisa seguir sua formação como atleta na Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 12:06

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 12:06

Crédito: Divulgação/Mallorca
O meio-campista Kubo, pertencente ao Real Madrid, pode ser emprestado ao Betis na próxima temporada, segundo o programa “El Transistor”. O japonês jogou a última época pelo Mallorca e, apesar de ter tido destaque individual, não conseguiu ajudar o time a escapar do rebaixamento para a segunda divisão.
O jovem de 19 anos precisa encontrar uma nova equipe para continuar sua formação, uma vez que no elenco merengue há pouco espaço no setor de meio-campo. Ainda não há nada certo, pois os campeões também pensam em emprestá-lo para uma equipe que jogue competições europeias, mas existe o risco do atleta ter menos protagonismo.
Outro fator que pesa para a não permanência de Kubo em Madrid é o fato do clube estar lotado de jogadores extracomunitários. Na atual temporada, o japonês disputou 36 jogos com a camisa do Mallorca, marcou quatro gols e foi responsável por dar cinco assistências.

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