Kubo pode ser emprestado ao Betis para a próxima temporada

Crédito: Divulgação/Mallorca

O meio-campista Kubo, pertencente ao Real Madrid, pode ser emprestado ao Betis na próxima temporada, segundo o programa “El Transistor”. O japonês jogou a última época pelo Mallorca e, apesar de ter tido destaque individual, não conseguiu ajudar o time a escapar do rebaixamento para a segunda divisão.

O jovem de 19 anos precisa encontrar uma nova equipe para continuar sua formação, uma vez que no elenco merengue há pouco espaço no setor de meio-campo. Ainda não há nada certo, pois os campeões também pensam em emprestá-lo para uma equipe que jogue competições europeias, mas existe o risco do atleta ter menos protagonismo.