Kubo interessa ao Sevilla e Zidane vê com bons olhos o empréstimo

Crédito: Divulgação/Mallorca

Takefusa Kubo, meio-campista japonês que pertence ao Real Madrid, pode jogar pelo Sevilla na próxima temporada, de acordo com a rádio “Onda Cero”. O clube da Andaluzia é uma opção que interessa tanto o jogador como o técnico Zidane para que o jovem de 19 anos possa se desenvolver e ter a oportunidade de atuar em grandes competições.

Os merengues estão com diversas ofertas na mesa e o nome de Kubo já foi especulado no Betis, Granada, Real Sociedad, Villarreal e até em equipes de fora da Espanha. No entanto, a permanência no futebol local é o mais provável para que o japonês siga se formando e se adaptando para servir o Real Madrid no futuro.