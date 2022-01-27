Kroos revela porre no Bayern: 'Não havia outra maneira de aliviar a dor'

Toni Kroos, meia do Real Madrid, revelou ter tomado um porre de tequila quando defendir o Bayern de Munique. Em seu podcast, "Einfach mal Luppen", o atleta revelou que bebeu após a derrota dos bávaros para o Chelsea na final da Champions League de 2012.- Após a final da Champions contra o Chelsea, lembro de estar bebendo por conta da frustração. Estivemos próximos de neccesitar um médico de emergência. Não havia outra maneira de aliviar a dor.

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O alemão, que afirmou que a tequila era a única bebida alcoólica que conseguia tomar, disse que parou após um episódio em que acordou de ressaca após uma noite com o irmão e Stefan Reinartz, ex-Bayer Leverkusen.

- Bebi shots de tequila, pois era a única coisa que gostava. No dia seguinte, não me senti bem e esse foi o ponto em que disse que beber álcool não faz nenhum bem. Não pude olhar para a tequila nessa noite e deixei por completo. Não me doeu e não estranhei.