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futebol

Kroos revela porre no Bayern: 'Não havia outra maneira de aliviar a dor'

Bayern de Munique havia perdido a decisão para o Chelsea na Allianz Arena. Meia do Real Madrid afirmou que parou de beber, pois o álcool não o estava fazendo bem...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 08:39

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 08:39

Toni Kroos, meia do Real Madrid, revelou ter tomado um porre de tequila quando defendir o Bayern de Munique. Em seu podcast, "Einfach mal Luppen", o atleta revelou que bebeu após a derrota dos bávaros para o Chelsea na final da Champions League de 2012.- Após a final da Champions contra o Chelsea, lembro de estar bebendo por conta da frustração. Estivemos próximos de neccesitar um médico de emergência. Não havia outra maneira de aliviar a dor.
> Veja a tabela da La Liga
O alemão, que afirmou que a tequila era a única bebida alcoólica que conseguia tomar, disse que parou após um episódio em que acordou de ressaca após uma noite com o irmão e Stefan Reinartz, ex-Bayer Leverkusen.
- Bebi shots de tequila, pois era a única coisa que gostava. No dia seguinte, não me senti bem e esse foi o ponto em que disse que beber álcool não faz nenhum bem. Não pude olhar para a tequila nessa noite e deixei por completo. Não me doeu e não estranhei.
Crédito: ToniKroosrevelaterficadomalapóstomartequilanaépocadeBayern(Foto:ChristofStache/AFP

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