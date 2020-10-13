Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kroos lamenta início de jogo da Alemanha e espera resultado melhor na sequência da Liga das Nações
futebol

Kroos lamenta início de jogo da Alemanha e espera resultado melhor na sequência da Liga das Nações

Meia do Real Madrid atribuiu o empate com a Suíça
ao minutos iniciais ruins do time alemão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 18:20

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:20

Crédito: Resultado não agradou ao meio-campista alemão (Divulgação/Twitter da Federação Alemã de Futebol
A Alemanha foi surpreendida pela Suíça, na quarta rodada do grupo 4, da Liga das Nações A, mas conseguiu arrancar um empate em 3 a 3. O resultado, impediu os alemães de assumirem a liderança da chave, já que a Espanha, atual primeira colocada, perdeu para a Ucrânia, fora de casa. ​Ao final da partida, o meia Toni Kroos, do Real Madrid, lamentou o resultado e, principalmente, o início da partida para os alemães. O jogador disse que espera que o time se recupere no próximo compromisso.
- O problema foram os primeiros 10 a 15 minutos em que ficamos para trás. Depois disso, melhoramos nossas habilidades futebolísticas. Ainda não estamos satisfeitos com o ponto e pretendemos vencer jogos como este - disse Kroos.
A Alemanha está em segundo lugar no grupo 4 com seis pontos, um atrás da Espanha e empatada com a Ucrânia, sua próxima adversária, em casa, no dia 14 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados