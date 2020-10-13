Kroos lamenta início de jogo da Alemanha e espera resultado melhor na sequência da Liga das Nações

A Alemanha foi surpreendida pela Suíça, na quarta rodada do grupo 4, da Liga das Nações A, mas conseguiu arrancar um empate em 3 a 3. O resultado, impediu os alemães de assumirem a liderança da chave, já que a Espanha, atual primeira colocada, perdeu para a Ucrânia, fora de casa. ​Ao final da partida, o meia Toni Kroos, do Real Madrid, lamentou o resultado e, principalmente, o início da partida para os alemães. O jogador disse que espera que o time se recupere no próximo compromisso.