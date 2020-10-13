Kroos lamenta início de jogo da Alemanha e espera resultado melhor na sequência da Liga das Nações

A Alemanha foi surpreendida pela Suíça, na quarta rodada do grupo 4, da Liga das Nações A, mas conseguiu arrancar um empate em 3 a 3. O resultado, impediu os alemães de assumirem a liderança da chave, já que a Espanha, atual primeira colocada, perdeu para a Ucrânia, fora de casa. Ao final da partida, o meia Toni Kroos, do Real Madrid, lamentou o resultado e, principalmente, o início da partida para os alemães. O jogador disse que espera que o time se recupere no próximo compromisso.
- O problema foram os primeiros 10 a 15 minutos em que ficamos para trás. Depois disso, melhoramos nossas habilidades futebolísticas. Ainda não estamos satisfeitos com o ponto e pretendemos vencer jogos como este - disse Kroos.
A Alemanha está em segundo lugar no grupo 4 com seis pontos, um atrás da Espanha e empatada com a Ucrânia, sua próxima adversária, em casa, no dia 14 de novembro.