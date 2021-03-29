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futebol

Kroos decide se aposentar da seleção da Alemanha após a Eurocopa

De acordo com a imprensa germânica, torneio europeu será o último do atleta do Real Madrid com a camisa da tetracampeã mundial. Jogador tem 17 gols em 101 partidas...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 19:08
Crédito: AFP
Um dos grandes meio-campistas do futebol alemão, Toni Kroos deverá deixar a seleção germânica após a Eurocopa, de acordo com informações do jornal "Bild". Aos 31 anos, o atleta pretende focar somente no Real Madrid, com quem tem contrato até junho de 2023.
+ Veja a tabela da EurocopaCampeão mundial com a Alemanha em 2014, Kroos tem 101 partidas disputadas com a camisa da Die Maanschaft e 17 gols marcados. Na semifinal da Copa do Mundo contra o Brasil, o jogador balançou as redes duas vezes na vitória por 7 a 1.
+ Veja quem são os maiores artilheiros de 20 importantes seleções pelo mundo
A Eurocopa marcará também a despedida do técnico Joachim Löw, que anunciou que deixará o comando técnico após o torneio. A Alemanha está no Grupo F, ao lado de Portugal, Hungria e França.

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