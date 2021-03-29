Kroos decide se aposentar da seleção da Alemanha após a Eurocopa

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Um dos grandes meio-campistas do futebol alemão, Toni Kroos deverá deixar a seleção germânica após a Eurocopa, de acordo com informações do jornal "Bild". Aos 31 anos, o atleta pretende focar somente no Real Madrid, com quem tem contrato até junho de 2023.

+ Veja a tabela da EurocopaCampeão mundial com a Alemanha em 2014, Kroos tem 101 partidas disputadas com a camisa da Die Maanschaft e 17 gols marcados. Na semifinal da Copa do Mundo contra o Brasil, o jogador balançou as redes duas vezes na vitória por 7 a 1.

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