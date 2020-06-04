Kroos brinca com Real Madrid por legendas em entrevista

Toni Kroos fez uma brincadeira no seu perfil oficial do Twitter. Após ter a entrevista legendada pelos canais oficiais do clube, o meio-campista alemão questionou o motivo das legendas.Spanish subtitle? Why?? https://t.co/GT7je7PVjp— Toni Kroos (@ToniKroos) June 3, 2020 Com o tempo, companheiros apareceram para brincar. Dani Ceballos, emprestado ao Arsenal, comentou "Eu não entendi, Antonio. Você fala espanhol muito bem".
Na entrevista, o alemão falou sobre como está sendo a preparação do grupo para a volta do Campeonato Espanhol.
- É a primeira vez que teremos de jogar sem torcedores e vamos ver como é. Ganhará a equipe que melhor se adaptar a esta situação - disse.
O Real Madrid volta a campo no dia 14 de junho, às 14:30, contra o Eibar. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.E MAIS:Thomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7Guilherme Torres avalia retorno de jogos no Campeonato GregoAgente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real MadridParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicLiverpool surge como novo interessado por DembéléReal Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro Martínez E MAIS: