Kroos brinca com Real Madrid por legendas em entrevista

Crédito: Christof Stache / AFP

Toni Kroos fez uma brincadeira no seu perfil oficial do Twitter. Após ter a entrevista legendada pelos canais oficiais do clube, o meio-campista alemão questionou o motivo das legendas.Spanish subtitle? Why?? https://t.co/GT7je7PVjp— Toni Kroos (@ToniKroos) June 3, 2020 Com o tempo, companheiros apareceram para brincar. Dani Ceballos, emprestado ao Arsenal, comentou "Eu não entendi, Antonio. Você fala espanhol muito bem".

Na entrevista, o alemão falou sobre como está sendo a preparação do grupo para a volta do Campeonato Espanhol.

- É a primeira vez que teremos de jogar sem torcedores e vamos ver como é. Ganhará a equipe que melhor se adaptar a esta situação - disse.