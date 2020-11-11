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Kroos ataca Fifa, Uefa e critica criação da Superliga Europeia

Meio-campista do Real Madrid afirma que os jogadores não tem nenhum poder de decisão e que novos torneios servem para benefício financeiro das entidades do futebol...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:37

LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 09:37
Crédito: Toni Kroos foi duro com a Fifa e a Uefa em podcast (Christof Stache / AFP
Toni Kroos criticou a criação da Superliga Europeia e deu duras declarações atacando a Fifa e a Uefa em entrevista ao podcast “Einfach mal Luppen”. O meio-campista do Real Madrid prefere manter o calendário como está e diz que novas competições servem para ganhar dinheiro e desgastar atletas.
- No final de contas, de todas essas competições que estão inventando, somos fantoches da Fifa e da Uefa. (A Liga das Nações e o Mundial de Clubes servem) Para sugar economicamente e sugar os jogadores. É bom deixar as coisas como estão se já funcionam.A Superliga Europeia é uma ideia embrionária sugerida por Liverpool e Manchester United com o objetivo de criar uma competição de futebol forte e com os melhores clubes do mundo. A ideia era de que o torneio tivesse início em 2022, mas Kroos rechaça a ideia de encher ainda mais o calendário de jogos.

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