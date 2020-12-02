Krasnodar vence a primeira na Liga dos Campeões e complica situação do Rennes por vaga na Europa League

No duelo de duas equipes já eliminadas da Liga dos Campeões, o Krasnodar levou a melhor sobre o Rennes e venceu por 1 a 0. Jogando em casa, Berg foi o autor do único gol da partida.
Na partida, com poucas chances para os dois lados, Berg aproveitou bola lançada por Martynovich, ganhou da zaga na velocidade e marcou o único gol do jogo.
O Rennes ainda sonhava com uma vaga na Liga Europa, mas o Krasnodar complicou as coisas. Os franceses precisam vencer o Sevilla, em casa, e torcer por uma derrota dos russos contra o Chelsea.