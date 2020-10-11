Kramaric entra, faz gol e garante vitória da Croácia na Liga das Nações

Crédito: Croácia garantiu primeira vitória na Liga das Nações contra a Suécia (AFP

A Croácia conseguiu sua primeira vitória na Liga das Nações ao vencer a Suécia por 2 a 1 em Zagreb. Em jogo equilibrado, a partida foi definida apenas no final da segunda etapa após entrada decisiva do atacante Kramaric, que marcou o gol da vitória. No momento, a equipe ocupa a 3ª colocação do Grupo 3, atrás de Portugal e França.

CROÁCIA NA FRENTEApesar do bom início, faltou pontaria nas finalizações da Suécia e a Croácia começou a gostar do jogo aos poucos. Brekalo teve um gol anulado logo aos 10 minutos, mas os mandantes conseguiram abrir o placar após rápido contra-ataque iniciado pela esquerda e que terminou com finalização de Vlastic sem chances para Olsen, que teve trabalho na primeira etapa.

EQUILÍBRIOA segunda etapa foi equilibrada com duas boas chances para o time da Croácia com Brekalo e Perisic, mas ambos pararam em Olsen. Pelo lado da Suécia, Fosberg foi o principal nome do time ao colocar Livakovic para trabalhar após cobrança de falta e dar passe para deixar Marcus Berg com o gol livre e marcar o tento de empate.