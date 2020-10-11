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futebol

Kramaric entra, faz gol e garante vitória da Croácia na Liga das Nações

Após sair na frente na primeira etapa, Croácia toma empate da Suécia no segundo tempo, mas consegue vitória no final da partida após entrada de Kramaric na partida...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 14:56

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:56

Crédito: Croácia garantiu primeira vitória na Liga das Nações contra a Suécia (AFP
A Croácia conseguiu sua primeira vitória na Liga das Nações ao vencer a Suécia por 2 a 1 em Zagreb. Em jogo equilibrado, a partida foi definida apenas no final da segunda etapa após entrada decisiva do atacante Kramaric, que marcou o gol da vitória. No momento, a equipe ocupa a 3ª colocação do Grupo 3, atrás de Portugal e França.
CROÁCIA NA FRENTEApesar do bom início, faltou pontaria nas finalizações da Suécia e a Croácia começou a gostar do jogo aos poucos. Brekalo teve um gol anulado logo aos 10 minutos, mas os mandantes conseguiram abrir o placar após rápido contra-ataque iniciado pela esquerda e que terminou com finalização de Vlastic sem chances para Olsen, que teve trabalho na primeira etapa.
EQUILÍBRIOA segunda etapa foi equilibrada com duas boas chances para o time da Croácia com Brekalo e Perisic, mas ambos pararam em Olsen. Pelo lado da Suécia, Fosberg foi o principal nome do time ao colocar Livakovic para trabalhar após cobrança de falta e dar passe para deixar Marcus Berg com o gol livre e marcar o tento de empate.
DEDO DO TÉCNICOO técnico da Croácia, Zlatko Dalic, colocou o atacante Kramaric aos 30 minutos do segundo tempo e a alteração fez diferença na partida. Em menos de 10 minutos em campo, o centroavante do Hoffenheim recebeu passe de Perisic e marcou o segundo gol do seu time para garantir a primeira vitória da equipe na competição.

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