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Koulibaly pensou que seria contratado pelo Manchester City

Senegalês estava com expectativa de jogar no futebol inglês, mas City não entrou em acordo financeiro com Napoli. Defensor busca extensão contratual e aumento salarial...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 09:52

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 09:52

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Koulibaly, zagueiro do Napoli, estava certo de que seria jogador do Manchester City nesta temporada, segundo o “Corriere dello Sport”. No entanto, as informações também apontam que o defensor estava disposto a permanecer na Itália e o empresário do atleta se sentou com o presidente do clube para negociar uma extensão contratual e aumento salarial.
Ainda assim, o entorno do senegalês acredita que um dia ele possa atuar no futebol inglês. A negociação se tornou inviável, pois a equipe dirigida por Pep Guardiola não iria alcançar o preço de 72 milhões de libras (R$ 518 milhões) pedidos pelo Napoli. Com isso, os Citizens foram atrás de Rúben DIas, do Benfica.

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