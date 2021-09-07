Kosovo x Espanha: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Nesta quarta-feira, a Seleção do Kosovo recebe, no Stadiumi Fadil Vokrri, em Prishtine, a Seleção da Espanha em confronto válido pela 6ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. A partida entre kosovares e espanhóis terá início às 15:45h (de Brasília).
O Kosovo soma quatro pontos em quatro partidas já disputadas nestas Eliminatórias, e encontra-se na terceira colocação do grupo B. A vitória contra a Espanha colocaria a Seleção mais perto da Suécia, segunda colocada, permitindo o sonho da classificação para a Copa do Mundo.
Líderes do grupo B, os espanhóis podem perder a liderança caso a Suécia consiga vencer a Grécia. Com dois jogos a menos que a Espanha, os suecos tem apenas um ponto de diferença para 'A Fúria'. A vitória contra Kosovo é essencial para os visitantes desta quarta-feira.FICHA TÉCNICAKOSOVO x ESPANHA - Eliminatórias da Europa, grupo B
Data e horário: 08/09/2021, às 15:45h (deBrasília)Local: Stadiumi Fadil Vokrri, em Prishtine (KOS)Árbitro: Bobby Madden (ESC)Assistentes: David Roome (ESC) e Sean Carr (ESC)Onde assistir: TNT Sports
KOSOVO (Treinador: Bernard Challandes)Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti e Hadergjonaj; Dresevic, Halimi e Berisha; Kastrati, Rashica e Muriqui.
ESPANHA (Treinador: Luis Enrique)Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Raúl Albiol e Alba; Rodri, Llorente e Soler; Ferran Torres, Sarabia e Morata.